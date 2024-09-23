Членам иранского Корпуса стражей исламской революции запретили использовать средства связи после взрывов пейджеров в Ливане

Руководство иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приказало своим членам прекратить использовать средства связи после подрывов пейджеров участников движения «Хизбалла» в Ливане, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иранских службах безопасности.

По словам одного из собеседников агентства, КСИР проводит масштабную проверку всех электронных устройств, а не только средств связи. Большая часть из них или были произведены в Иране, или привезены из Китая и России.

Источники Reuters отказались сообщить подробности о том, как осуществляется связь между силами КСИР. Один из них лишь уточнил, что сейчас они используют сквозное шифрование в мессенджерах.

Этот же чиновник утверждает, что представители политической элиты Ирана обеспокоены из-за взрывов в Ливане. Представители КСИР обратились к «Хизбалле» за технической оценкой взорванных устройств, а несколько образцов были отправлены для изучения в Тегеран.

Власти Ирана также обеспокоены возможным проникновением израильских агентов, в том числе иранцев, завербованных Израилем. Они уже начали расследование в отношении ряда членов КСИР, заявил один из источников Reuters. Речь идет о проверке банковских счетов этих членов КСИР и их семей в Иране и за рубежом, а также истории их поездок.

В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи. В результате взрывов погибли 39 человек, более трех тысяч человек получили ранения.

Ливан и «Хизбалла» утверждают, что за нападениями стоит Израиль. Власти Израиля обвинения отвергают.

Агентство Reuters сообщало, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые закупила «Хизбалла», за несколько месяцев до взрывов.