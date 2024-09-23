Белорусского акциониста Алексея Кузьмича вновь арестовали во Франции. Его обвиняют в вандализме за «осеменение» Вандомской колонны
Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич арестован во Франции.
«Ему вменяется криминальная статья: вандализм в отношении памятника архитектуры, представляющего культурное достояние Франции», — говорится в посте на личной странице Кузьмича в фейсбуке.
20 сентября Кузьмич провел акцию «Insemination» («Осеменение») на Вандомской площади в центре Парижа. Он достал из чемодана на колесиках два огнетушителя и распылил из них желтую краску на Вандомскую колонну, ограду и дорожную мостовую возле нее. По замыслу акциониста, две округлые фигуры, нарисованные им на асфальте, вместе с колонной сложились в фаллический символ. После этого Кузьмич улегся на мостовой, где пролежал до прихода полицейских.
«Местные власти намерены очистить от меня Францию. Депортировать, посадить в тюрьму или еще каким-либо образом устранить, — писал Кузьмич в соцсетях, объясняя смысл своей акции. — Но я люблю Париж. И, напоследок, хотел бы преподнести подарок городу, ставшим для меня вторым домом. Запустить росток жизни. Оживить это давно уже ставшее мертвецом пространство. Пусть с оживления этой колонны — центрального места силы Франции — начнется Ренессанс Парижа».
Алексея Кузьмича уже ранее задерживали во Франции. 29 июля он провел акцию «Renaissance» («Возрождение») на кладбище во французской коммуне Овер-сюр-Уаз, где похоронены художник Винсент Ван Гог и его брат Тео. Во время перформанса Кузьмич под сигнал электронного будильника начал раскапывать могилу Ван Гога и кричал «Вставай, художник!» Акция прошла в годовщину смерти Винсента Ван Гога.
Акциониста отправили в центр для административно задержанных в пригороде Парижа. Позже суд постановил, что Кузьмич должен покинуть территорию Евросоюза. Из-за акции возле могилы Винсента Ван Гога власти запретили ему въезд во Францию в течение двух лет. Тем не менее Кузьмич, по собственным словам, сумел снова вернуться в страну — даже несмотря на то, что первоначально ему вручили в аэропорту письменный отказ во въезде.
Алексей Кузьмич уехал из Беларуси в Польшу после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году, во время которых художника задержали и пытали, сообщала «Заборона».