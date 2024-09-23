Белорусского акциониста Алексея Кузьмича вновь арестовали во Франции. Его обвиняют в вандализме за «осеменение» Вандомской колонны

Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич арестован во Франции.

«Ему вменяется криминальная статья: вандализм в отношении памятника архитектуры, представляющего культурное достояние Франции», — говорится в посте на личной странице Кузьмича в фейсбуке.

20 сентября Кузьмич провел акцию «Insemination» («Осеменение») на Вандомской площади в центре Парижа. Он достал из чемодана на колесиках два огнетушителя и распылил из них желтую краску на Вандомскую колонну, ограду и дорожную мостовую возле нее. По замыслу акциониста, две округлые фигуры, нарисованные им на асфальте, вместе с колонной сложились в фаллический символ. После этого Кузьмич улегся на мостовой, где пролежал до прихода полицейских.

«Местные власти намерены очистить от меня Францию. Депортировать, посадить в тюрьму или еще каким-либо образом устранить, — писал Кузьмич в соцсетях, объясняя смысл своей акции. — Но я люблю Париж. И, напоследок, хотел бы преподнести подарок городу, ставшим для меня вторым домом. Запустить росток жизни. Оживить это давно уже ставшее мертвецом пространство. Пусть с оживления этой колонны — центрального места силы Франции — начнется Ренессанс Парижа».

«Insemination». 2024. Place Vendôme, Paris, France. September 20, 2024 Alexei Kuzmich

Алексея Кузьмича уже ранее задерживали во Франции. 29 июля он провел акцию «Renaissance» («Возрождение») на кладбище во французской коммуне Овер-сюр-Уаз, где похоронены художник Винсент Ван Гог и его брат Тео. Во время перформанса Кузьмич под сигнал электронного будильника начал раскапывать могилу Ван Гога и кричал «Вставай, художник!» Акция прошла в годовщину смерти Винсента Ван Гога.

Акциониста отправили в центр для административно задержанных в пригороде Парижа. Позже суд постановил, что Кузьмич должен покинуть территорию Евросоюза. Из-за акции возле могилы Винсента Ван Гога власти запретили ему въезд во Францию в течение двух лет. Тем не менее Кузьмич, по собственным словам, сумел снова вернуться в страну — даже несмотря на то, что первоначально ему вручили в аэропорту письменный отказ во въезде.

Алексей Кузьмич уехал из Беларуси в Польшу после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году, во время которых художника задержали и пытали, сообщала «Заборона».