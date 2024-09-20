В Бразилии соцсеть X оштрафовали почти на миллион долларов после того, как она стала на один день доступна для некоторых пользователей

Верховный суд Бразилии постановил, что соцсеть X и провайдер спутникового интернета Starlink Илона Маска должны выплатить штраф в размере более 920 тысяч долларов за один день работы в стране после полной блокировки.

В среду, 18 сентября, бразильские пользователи получили кратковременный доступ в соцсеть X, заблокированную на территории страны по решению того же Верховного суда. На следующий день X вернулся к прежнему провайдеру и снова стал недоступен, подтвердили в ассоциации интернет-провайдеров ABRINT.

Судья Александр де Мораес обвинил соцсеть в использовании технического маневра, который заключался в смене провайдера, что и сделало X на короткое время доступной для некоторых пользователей.

В ABRINT заявили, что X переключился на облачный сервис Cloudflare, который базируется в Сан-Франциско и использует постоянно меняющиеся динамические IP-адреса. Это значительно усложняет блокировку, поскольку те же адреса используются, например, банками и сайтами правительства.

В соцсети объяснили, что были вынуждены сменить провайдера после закрытия операций в стране, и это привело к «непреднамеренному и временному восстановлению доступа для бразильских пользователей».

«Хотя мы ожидаем, что платформа вскоре снова станет недоступной в Бразилии, мы продолжаем работать с бразильским правительством, чтобы как можно скорее вернуть ее пользователям», — заявили в соцсети.

В конце августа Верховный суд Бразилии вынес решение о немедленной приостановке работы X из-за отказа соцсети назначить официального представителя в стране. На соцсеть также наложили штрафы из-за ее отказа удалять аккаунты, которые, по мнению судьи, нарушали закон или распространяли ложную информацию.

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