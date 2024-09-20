Минюст исключил из списка «иноагентов» основателя проекта «Планерка» Александра Литвинова

Минюст исключил из списка «иностранных агентов» основателя телеграм-канала «Планерка», журналиста Александра Литвинова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные реестра.

С чем связано удаление Литвинова из перечня, неясно. В «Планерке» отмечают, что Литвинов не имеет отношения к изданию с 2023 года.

Литвинов был внесен в реестр в июле 2023 года. Минюст обвинил его в распространении недостоверной информации о политике российской власти. На следующий день Литвинов сообщил, что прекращает сотрудничество с «Планеркой». Сам телеграм-канал «иноагентом» объявлен не был.

Сейчас в списке «иноагентов» более тысячи людей и организаций. После попадания в список оттуда впоследствии были сключены более 200 фигурантов — - однако в подавляющем большинстве случаев (144) это произошло вследствие ликвидации соответствующей организации. Лишь два человека были исключены из-за «утраты признаков иностранного агента», еще в пяти случаях решение о включении в реестр было признано незаконным.