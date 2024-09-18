Военный суд в Москве арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает «Медиазона».

Заседание по избранию Пашаеву меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Пашаева задержали 17 сентября. По версии следствия, в феврале 2024 года бывший адвокат убедил мужа основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской Алексея, что за «крупное денежное вознаграждение» сможет освободить Блиновских от уголовной ответственности.

В итоге Пашаев получил от Блиновского деньги — но сколько, следствие не уточнило. По данным РИА Новости, бывшего адвоката подозревают в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем». Суд отправил ее под домашний арест, но в январе 2024 перевел в СИЗО.

По версии следствия, Алексей Блиновский — пособник жены. Как сообщал «Коммерсант», расследование в его отношении приостановили после того, как он уехал на войну в Украине. Блиновский служил в одном подразделении с Эльманом Пашаевым, который сначала возил «гуманитарную помощь» российским военным, а потом сам заключил контракт с Минобороны РФ.

Эльмана Пашаева пять раз лишали адвокатского статуса, в том числе после высказываний по делу актера Михаила Ефремова. Последний раз он остался без статуса защитника в сентябре 2022 года.

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