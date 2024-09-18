В Калифорнии киностудиям запретили создавать цифровых клонов умерших актеров без согласия их наследников

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал пять законов, регулирующих сектор искусственного интеллекта, в том числе в теле- и киноиндустрии, сообщает Techcrunch.

Среди подписанных документов закон, который продвигал крупнейший в США профсоюз актеров — Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Он запрещает студиям создавать цифровые копии умерших актеров без согласия их наследников.

Другой закон, также регулирующий применение ИИ в теле- и киноиндустрии, требует, чтобы студии получали разрешение от актера перед созданием копии его голоса или образа с помощью искусственного интеллекта.

Три другие документа направлены на борьбу с дипфейками, которые созданы с помощью ИИ и могут повлиять на результаты выборов. В частности, законы обязывают раскрывать информацию о политической рекламе, созданной с помощью ИИ, а также требуют от крупных онлайн-платформ маркировать или удалять такие дипфейки.

«Калифорния, где находится большинство ведущих мировых компаний, занимающихся разработкой ИИ, работает над тем, чтобы использовать эти революционные технологии для решения насущных проблем, изучая при этом риски, которые они несут», — заявили в офисе Ньюсома.

Как отмечает Techcrunch, на рассмотрении у губернатора штата находятся еще 38 законопроектов, связанных с ИИ.