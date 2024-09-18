В Челябинске задержали заместителя директора школы, ученик которой напал с молотком на одноклассников

Следственный комитет Челябинской области задержал заместителя директора школы № 68, ученик которой напал с молотком на одноклассников и учительницу. Замдиректору предъявлено обвинение по делу о халатности (часть 2 статьи 293 УК).

Также задержан заместитель директора охранного предприятия. Ему предъявили обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК).

Имена задержанных не приводятся. На сайте школы перечислены несколько заместителей директора, кто из них задержан — неизвестно.

В рамках дела о халатности следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения в школе, документы, телефоны и «иные предметы, имеющие значение для уголовного дела».

Кроме того СК сообщил о доследственных проверках в отношении должностных лиц медицинского учреждения, в котором напавший на одноклассников состоял на учете, а также регионального управления Росгвардии (оно отвечает за надзор над частной охранной организацией, работавшей в школе).

16 сентября 13-летний ученик школы № 68 в Челябинске напал с молотком на одноклассников. Пострадали трое школьников и учитель, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Напавшего на одноклассников ученика, как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, поместили в областную психоневрологическую больницу. По данным собеседника ТАСС, у школьника ранее было диагностировано психическое расстройство, он находился под наблюдением врачей.