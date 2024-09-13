Следственный комитет РФ завел дело против командира украинской группировки «Север» из-за наступления ВСУ в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, командующего войсками Оперативного командования «Север», сообщила пресс-служба ведомства.
Российское следствие считает, что Красильников «причастен к совершению преступлений на территории Курской области». Его подозревают по девяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в теракте, убийстве и незаконном пересечении российской границы.
По версии следствия, под руководством Красильникова военные ВСУ 6 августа незаконно пересекли границу РФ, нанесли ракетные удары и атаковали беспилотниками дома, машины и гражданскую инфраструктуру. Кроме того, утверждает СК, украинское военнослужащие заминировали дороги «для препятствования эвакуации гражданского населения» из районов боевых действий.
«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства», — заявило ведомство.
В России генерала объявили в розыск. Российский суд заочно арестовал его.
Российским войскам пока не удалось полностью стабилизировать ситуацию в Курской области, где наступает ВСУ. В последние дни армия РФ начала проводить контратаки в приграничных районах региона. 12 сентября Минобороны России заявило, что вернули под контроль 10 населенных пунктов в Курской области, которые ВСУ захватили в ходе операции.
Российские военные с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года атакуют гражданскую инфраструктуру страны, хотя власти РФ это отрицают.