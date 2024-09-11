Суд ЕС отклонил иски Тимченко, Фридмана, Авена и Хана. Они оспаривали обязанность декларировать свои европейские активы

Европейский суд в Люксембурге отклонил иски миллиардера Геннадия Тимченко и его жены Елены Тимченко, основателей «Альфа групп» Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, которые оспаривали обязательство о декларации своих европейских активов.

В июле 2022 года Европейский совет обязал попавших в санкционные списки лиц в шестинедельный срок задекларировать свои имущество, счета и активы в европейских странах, а также сотрудничать с компетентными органами. Это решение было обосновано необходимостью предотвратить использование сложных юридических и финансовых механизмов, а его неисполнение приравняли к обходу санкций.

Российские бизнесмены в своих исках назвали эти обязательства чрезмерными и заявили, что Европейский совет злоупотребил своими полномочиями, поскольку принимать подобные решения должны страны, входящие в ЕС. Европейский суд эти иски отклонил в полном объеме, следует из решения.

Суд указал, что европейское законодательство разрешает совету принимать регламенты для реализации ограничительных мер. Также суд счел, что совет не превысил свои полномочия, действуя вместо государств-членов — напротив, национальные органы стран могут сами решать, будет ли участие в обходе санкций и связанное с этим наказание носить уголовный, гражданский или административный характер.

Санкции в отношении основателей «Альфа групп», а также в отношении Геннадия Тимченко были введены практически сразу после февраля 2022 года и с тех пор раз в полгода они продлеваются. Фридман и Авен оспаривают введение санкций, но пока безуспешно. В апреле 2024 года Европейский суд отменил основания для введения санкций, действовавших с февраля 2022-го по март 2023-го, но бизнесмены все равно остались под санкциями, поскольку в 2023 году они были введены против них на другом основании и отдельным решением.

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