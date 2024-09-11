Мэрия Новосибирска добавила на электронную карту города адреса убежищ

На электронной карте муниципального портала «Мой Новосибирск» появилась информация о работе убежищ, сообщили в новосибирской мэрии.

Всего на карту добавили более 300 объектов гражданской обороны — 71 пункт временного размещения при ЧС, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 адреса, где можно получить противогазы.

Все добавленные объекты можно найти в разделе «безопасность» на портале. Как сообщили в мэрии, в ближайшее время на карте появятся новые адреса.

Новосибирск находится более чем в трех тысячах километров от линии фронта.

Осенью 2022 года независимый депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова (позже она покинула Россию из-за возбужденного против нее уголовного дела) запросила у мэрии информацию об убежищах. Ей ответили, что в Новосибирске есть 283 обычных убежища, одно противорадиационное и 98 укрытий. Вместимость всех убежищ в мэрии оценили в 69 129 человек. Местный портал «НГС» подсчитал, что укрыться сможет каждый 20-й житель города.