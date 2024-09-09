Венгерская энергетическая компания договорилась о поставках российской нефти через Украину. Ранее Киев остановил транзит «Лукойла»

Венгерская энергетическая компания Mol заявила, что достигла соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через Украину, пишет Bloomberg.

По условиям сделки с 9 сентября Mol, которая обеспечивает нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя объемы сырой нефти на белорусско-украинской границе.

«Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу „Дружба“», — заявил исполнительный вице-президент Mol Downstream Габриэль Сабо. Какая компания будет осуществлять поставки, не уточняется.

Венгрия и Словакия получали сырую российскую нефть по трубопроводу «Дружба», который проложен через город Мозырь в Беларуси. Там он разделяется на северную и южную ветки. Северная проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В июле 2024 года Украина после ужесточения санкций в отношении российского «Лукойла» остановила транзит нефти через свою территорию. При этом ограничения касались только поставок «Лукойла».