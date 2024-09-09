Правительство РФ поручило рассмотреть возможность реабилитации участников войны в Украине и их родственников в фитнес-клубах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорта проработать вопрос о предоставлении медицинской реабилитации в фитнес-клубах военнослужащим, их семьям, а также «пострадавшим при выполнении задач военной операции мирным жителям», пишет РБК.

С соответствующим предложением, как стало известно изданию, в правительство РФ обратилось Национальное фитнес-сообщество, в которое входят более трех тысяч клубов, в том числе сети XFIT и World Class.

Национальное фитнес-сообщество предлагает внести в законодательство поправки, разрешающие фитнес-клубам «оказывать услуги по восстановлению здоровья для граждан, выполнявших служебные задачи, которые неблагоприятно отразились на состоянии их здоровья».

Представители фитнес-сообщества также хотят прописать в законодательстве право «на бесплатную физкультурно-оздоровительную и восстановительную реабилитацию» в фитнес-клубах для действующих и мобилизованных военнослужащих. Затраты на реабилитацию предлагается покрывать за счет средств федерального бюджета или бюджета Минобороны.

Семьям и детям мобилизованных военных, а также «гражданам, пострадавшим при выполнении задач военной операции» предлагается предоставлять специальные сертификаты в фитнес-клубы, частично или полностью субсидируемые за счет бюджетных средств.

Национальное фитнес-сообщество отправило письмо с соответствующими предложениями не только вице-премьеру, но и непосредственно в Минспорта. Факт поступления обращения в ведомстве подтвердили.

РБК также напоминает, что в 2023 году Национальное фитнес-сообщество уже предлагало задействовать фитнес-клубы для реабилитации военных. Тогда соответствующее предложение было направлено в Минфин, было ли оно рассмотрено, в ведомстве не уточнили.

Индустрия фитнеса стала одной из наиболее пострадавшей из-за ограничений, действовавших в России во время пандемии COVID-19.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину фитнес-клубы столкнулись с уходом с российского рынка поставщиков тренажеров, трудностями с поставками запчастей к ним и техническим обслуживанием.

На посещаемости фитнес-клубов, пишет РБК, отразилось и объявление в сентябре 2022 года «частичной мобилизации». Тогда, напоминает издание, у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов.

В 2023 году фитнес-отрасль смогла вернуться к показателям посещаемости, которые были до пандемии, однако восстановление продаж нивелировалось ростом издержек на содержание фитнес-клубов, в том числе и из-за новых логистических схем, связанных с санкциями.