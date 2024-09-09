Лето 2024 года стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные европейской Службы по контролю за изменением климата Copernicus.
Согласно отчету Сopernicus, с июня по августа приповерхностная температура воздуха в мире была на 0,69 градуса выше средних значений за период с 1991 по 2020 годы, что означает превышение предыдущего максимума, установленного в 2023 году.
В Европе температура воздуха с июня по августа была на 1,54 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Наиболее экстремальные условия были зафиксированы в Средиземноморском регионе и Восточной Европе.
BBC News отмечает, что в Европе этим летом были побиты некоторые температурные рекорды. В частности, в Австрии, Испании и Финляндии зафиксировали самый жаркий август за всю истории наблюдений в этих странах.
«Эта череда рекордных температур увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Экстремальные температурные явления, наблюдавшиеся этим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям для людей и планеты, если мы не примем срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов», — заявила заместитель главы Copernicus Саманта Берджесс.
Первая половина 2024 года стала самой жаркой на Земле за всю историю наблюдений. Как подсчитало издание The Guardian, с начала года в 15 странах (в основном, в тропических регионах) были установлены национальные рекорды жары.
Прошлый, 2023 год, стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) подсчитали, что в связи с жарой только в Европе погибли более 47 тысяч человек.