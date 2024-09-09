Кейт Миддлтон завершила лечение от онкологического заболевания

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) сообщила 9 сентября, что завершила лечение от онкологического заболевания, которое у нее диагностировали в начале года.

«Лето подходит к концу, и я не могу передать вам, какое это облегчение, что я наконец завершила химиотерапию», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте принца и принцессы Уэльских в соцсети X.

По словам Кейт Миддлтон, последние девять месяцев стали «невероятно тяжелыми» для ее семьи. Она отметила, что борьба с онкологическим заболеванием — это «сложный, страшный и непредсказуемый процесс для каждого, особенно для самых близких».

Принцесса Кэтрин добавила, что продолжает двигаться к «выздоровлению и полному восстановлению», что, по ее словам, займет продолжительное время. Несмотря на это, Кэтрин собирается в ближайшие месяцы вернуться к работе и публичным выступлениям.

«Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в новую фазу выздоровления с новым чувством надежды и благодарности за жизнь», — заявила Кейт Миддлтон.

Принцесса Кэтрин и принц Уильям поблагодарили всех за поддержку. Кэтрин добавила, что остается «бок о бок» с теми, кто продолжает борьбу с раком.

Заявление принцессы Уэльской Кэтрин The Prince and Princess of Wales

Врачи диагностировали онкологическое заболевание у 42-летней Кейт Миддлтон после того, как в январе ей сделали операцию на брюшной полости. В конце февраля она начала проходить химиотерапию. Кейт Миддлтон сообщила в июне, что в лечении возник прогресс, после чего она впервые за почти полгода появилась на публике.

о заболевании Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон обнаружили онкологическое заболевание До этого она долго не появлялась на публике — это породило немало слухов (в том числе об изменах принца Уильяма)

о заболевании Кейт Миддлтон

У Кейт Миддлтон обнаружили онкологическое заболевание До этого она долго не появлялась на публике — это породило немало слухов (в том числе об изменах принца Уильяма)