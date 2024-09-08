Новым губернатором ХМАО стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук

Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры избрала губернатором Руслана Кухарука, исполнявшего обязанности главы региона после отставки Натальи Комаровой.

Кухарук был избран большинством голосов, сообщил председатель Думы Борис Хохряков. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте»

За Кухарука проголосовали 33 депутата. Кроме него на пост главы претендовали еще два кандидата (все кандидатуры внес на рассмотрение Думы Владимир Путин) — депутаты Алексей Савинцев и Михаил Сердюк. За Савинцева проголосовали три человека, за Сердюка голосов подано не было.

Наталья Комарова, занимавшая пост главы ХМАО с 2010 года, объявила об отставке 30 мая 2024 года, пояснив, что «переходит на другую работу». Комарова была единственной женщиной во главе российского региона. После ее отставки Владимир Путин предложил возглавить округ Руслану Кухаруку.

В октябре 2023 года Комарова во время встречи с жителями Нижневартовска, отвечая на вопрос жены участника войны в Украине, заявила, что власти «всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна». «Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать», — сказала глава ХМАО.

Кухарук работал в администрации Тюмени с 2002 года. В мае 2018-го он стал врио главы администрации, а в октябре был избран главой города. В 2023 году его переизбрали на этот пост.