«Новая газета Европа»: некоторые из официальных поставщиков Starlink готовы продавать терминалы в граничащие с Россией страны

Некоторые из официальных поставщиков терминалов спутникового интернета готовы продавать их фактически анонимным компаниям из Казахстана, несмотря на рекомендации по экспортному контролю и возможную передачу таких терминалов в российскую армию. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты Европа».

Журналисты провели эксперимент, позвонив официальным реселлерам Starlink под видом потенциального покупателя из Казахстана. Корреспондент «Новой» представился агентом интернет-магазина, который ведет бизнес с клиентами в странах постсоветского пространства. На вопросы о конечных пользователях терминалов журналист отвечал уклончиво, а переписку с реселлерами вел с почты на российском домене mail.ru.

«Новая» обзвонила десятки официальный поставщиков. Часть из них отказывались от сотрудничества по разным причинам — например, утверждали, что торгуют только терминалами для морского использования или не работают в Европе и Азии.

Интерес к поставкам в Казахстан проявила зарегистрированная в Великобритании компания Bentley Telecom. Менеджер по продажам предупредил, что терминалы не лицензированы для использования в Казахстане, но добавил, что «клиенты находят способ обойти эти ограничения». По его словам, компания как официальный дилер Starlink должна согласовывать поставки с головным офисом, поэтому поставка на нелицензированные территории невозможно. При этом менеджер заявил, что заказ можно оформить на «дружественное юридическое лицо» в Грузии, где терминалы лицензированы. Менеджер попросил прислать заказ на покупку с реквизитами компании.

В ответ на официальный запрос газеты представитель компании заявил, что Starlink «не предъявляет каких-то специфических требований в отношении заказчиков терминалов», поэтому компания открыта к обсуждению заказов.

Официальный продавец Starlink в Латвии заявил корреспонденту «Новой», что у них есть сотни терминалов, которые они готовы отправить в любую точку мира. По его словам, таможенными процедурами будет заниматься покупатель. Кроме того, покупатель должен на таможне подписать некую форму, в котором обязуется не нарушать санкции.

Готовность доставить Starlink покупателю из Казахстана также выразили в гонконгской KVH Indistries — официальном дилере терминалов в Азии. Представитель компании сказал, что она не получит одобрение на доставку в Казахстан, но любое юридическое лицо в лицензированной стране может сделать заказ. «У вас есть что-нибудь в Монголии? Мне нужно следовать всем правилам „Старлинка“ и моей компании, вопрос в том, как мы играем с этими правилами. Найдите юридическое лицо в Монголии и, мне кажется, у нас получится бизнес», — сказал менеджер по продажам.

Издание отмечает, что среди всех официальных поставщиков, которых обзвонил корреспондент, только один прямо заявил, что не будет иметь дело с компанией из Казахстана. «Казахстан находится близко к России, между странами нет таможенного контроля. Я не могу ничего утверждать, но я уверен, что вы хотите закупить терминалы для России. Я думаю, что это незаконно, у меня нет никакого интереса к тому, чтобы вести бизнес с такими партнерами», — цитирует «Новая» представителя компании.

В феврале 2024 года Главное управление разведки Минобороны Украины объявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Глава SpaceX Илон Маск назвал «ложными новостями» сообщения о том, что российские военные получили доступ к спутниковому интернету от Starlink и используют в зоне боевых действий в Украине. «Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», — заявил он.

Согласно расследованию Bloomberg, в ряде стран возник черный рынок терминалов спутниковой связи Starlink. Издание нашло многочисленные примеры незаконного использования терминалов Starlink в Йемене, Судане, Венесуэле, ЮАР, Казахстане и на оккупированных Россией украинских территориях.

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