«Верстка»: Россия в начале 2024 года закупила наличные доллары у Руанды

Россия в январе 2024 года закупила у Руанды наличные доллары на сумму 29 миллионов 210 тысяч долларов, сообщило 2 сентября издание «Верстка», сославшись на закрытые данные российской таможенной статистики.

Согласно таможенной декларации, банкноты номиналом 100 долларов и общим весом 292,1 килограмма приобрели у министерства обороны Руанды. Покупателем со стороны России выступал «Рособоронэкспорт». Их ввезли 23 января.

Как отмечает издание, до этого поставками валюты занималась компания «Аэро-трейд», ввозившая часть долларовых банкнот через Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Она оформила последние сделки 18 января 2024 года, а уже через пять дней «Рособоронэкспорт» приобрел наличные у Руанды.

После этого, согласно закрытым данным таможенной статистики, как минимум до 30 апреля долларовые банкноты в Россию не ввозили. О ввозе наличности после этой даты «Верстка» не сообщает.

Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти США запретили любые поставки долларовых банкнот в Россию. До этого, согласно данным таможни, наличные ввозили банки России.