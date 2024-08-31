«Видимо, готовится очередное „расследование“ на НТВ». В Москве к родителям Ильи Яшина пришла девушка с камерой и спрашивала, работает ли он на иностранные разведки

Политик Илья Яшин рассказал, что 30 августа к его родителям в Москве подходила девушка с видеокамерой, которая спрашивала у них, почему «западные правительства обменяли вашего сына».

По его словам, девушка «караулила родителей у подъезда почти весь день», расспрашивала соседей и показывала им фотографию матери политика.

«К родителям вчера в Москве пристала некая девица, которая тыкала им в лицо видеокамерой с вопросом: „А почему западные правительства обменяли вашего сына? А правда, что он работает на иностранные разведки?“ <…> Видимо, готовится очередное дегенеративное „расследование“ на НТВ или что-то в этом роде. Я к подобной пропаганде отношусь спокойно, но то, что к родственникам лезут — неприятно», — говорится в посте политика.

Яшин напомнил, как в 2018 году корреспонденты «Лайфа», НТВ и ТВЦ пришли к его бабушке в частный пансионат для престарелых людей. Тогда политик обвинил мэрию Москвы в заказе кампании в СМИ по травле его бабушки.

«При этом взывать к совести фашистов, конечно, бессмысленно. Это для нормального человека мать — святое. Для фашистов ничего святого нет, они всегда давят через родных и близких, не имея никаких моральных ограничений. <…> Но не стану лукавить: за родителей тревожно», — заключил Яшин.

1 августа прошел масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада, в ходе которого из российских мест лишения свободы вышли 16 человек. Среди них был в том числе Илья Яшин.

Читайте также

«Я буду работать так, как еще никогда в жизни не работал» Илья Яшин провел свой первый митинг на свободе — в берлинском парке, куда пришли сотни россиян. Репортаж «Медузы»

Читайте также

«Я буду работать так, как еще никогда в жизни не работал» Илья Яшин провел свой первый митинг на свободе — в берлинском парке, куда пришли сотни россиян. Репортаж «Медузы»