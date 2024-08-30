«Холод»: в подвальном помещении около Верхнего Ларса живут 17 украинцев, депортированных из России. Их не пропускают в Грузию из-за проблем с документами

17 украинцев застряли на российско-грузинской границе из-за проблем с документами. Об этом рассказал «Холоду» один из застрявших украинцев Александр Шульгин. Граждан Украины депортировали из России, но Грузия отказывается пропускать их из-за отсутствия оригиналов паспортов и ждет, когда Киев подтвердит их личности.

По словам Шульгина, часть из застрявших на границе — бывшие заключенные, которые отбывали наказание в российских колониях. Других выдворили из России за нарушения миграционного режима. Все 17 человек живут в нескольких комнатах с бетонными стенами без окон на контрольно-пропускном пункте Дарьяли, который граничит с КПП Верхний Ларс, у них нет возможности выходить на улицу. Шульгин рассказал, что некоторые из них болеют туберкулезом, но все равно живут в общем помещении.

Шульгин сообщил, что у него украинское гражданство, но последние 10 лет он жил и работал в России. В январе 2024 года его задержали полицейские и обвинили в нарушении режима пребывания. Он утверждает, что у него забрали паспорт и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае. Там он пробыл почти восемь месяцев, после чего его привезли на границу с Грузией.

«Российские пограничники пропустили меня без проблем, а на грузинской границе остановили и спустили в это подвальное помещение. Я нахожусь в неволе со 2 августа, уже почти месяц», — рассказал Шульгин.

Он заявил, что с тех пор ни одного из украинцев, застрявших на КПП, не пропустили в Грузию. Некоторые из них находятся там уже около двух месяцев.

«Тут сыро, влажно, нет никакой вытяжки, с трубы капает конденсат. Нас просто держат в неволе, не выпускают на улицу и никто ничего не говорит. Мол, ждите и все. Раз в неделю волонтеры привозят еду, спасибо им за это. Но почему все работает так и к кому нам обращаться, мы не знаем», — заявил Шульгин.

Это не первый случай задержания украинцев, депортированных из России, на границе с Грузией. В августе 2023 года шестеро граждан Украины провели 10 дней в буферной зоне КПП на Верхнем Ларсе. Среди них были пятеро бывших заключенных из Херсонской области, которых военные РФ при отступлении из Херсона принудительно вывезли в российские колонии отбывать остаток срока. 27 августа пограничная служба Грузии пропустила их в страну. Аналогичный случай произошел в октябре того же года. Тогда Грузия пустила в страну семерых бывших заключенных из Херсона, которые 15 дней прожили на территории КПП Верхний Ларс.

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