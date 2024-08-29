В Омске пожаловались на директора школы (якобы он бывший сотрудник колонии), запретившего подчиненным говорить слово «мусор». Мэрия начала проверку

Родители учеников омской школы № 114 пожаловались на директора, они утверждают, что раньше он работал в колонии, а теперь из-за него увольняются учителя. Об этом говорится в анонимном посте в ВК-паблике «Типичный Омск», на него обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Директор Баранцев Е.А., который был назначен несколько лет назад доводит школу и детский сад до того, что оттуда сбегают (в прямом смысле этого слова) и учителя и дети! Баранцев Е.А. до назначения директором школы работал в колонии. Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чем он говорит в открытую. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться (слава о нем уже распространилась), а он говорит «мне все равно, мои дети здесь не учатся»», — говорится в посте, автор которого представляется родителем одного из учеников.

По словам автора поста, за директора «делают работу все — от завхоза до завуча», а сам директор якобы говорит: «Я здесь хозяин».

«А вообще-то он директор, а не хозяин. Техничкам нельзя произносить слово «мусор» , только «сор». Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет платит больше, кто по его мнению недостоин, говорит «уберите ей (ему)», — пишет автор поста.

Родители также утверждают, что из-за дефицита сотрудников детский сад при школе не работает два месяца.

В мэрии Омска сообщили изданию «Подъем», что знают о жалобах и проводят проверку. «Специалисты департамента образования администрации города Омска проверят информацию по ситуации в школе № 114. По информации, изложенной в посте, проводится служебная проверка», — сказал представитель мэрии.

В комментариях к анонимному посту также появилось сообщение от администрации Омска, где говорится, что информация из поста будет проверена, а если она подтвердится, то «будут приняты соответствующие решения».