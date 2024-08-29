Намибия утвердила план отстрела 723 диких животных, мясо которых будет использовано для поддержки правительственной программы помощи пострадавшим от сильной засухи, сообщили в министерстве окружающей среды, лесного хозяйства и туризма 26 августа.

В план включены 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых гну, 300 зебр, 83 слона и 100 канн (антилоп).

Животные будут отобраны в национальных парках, где «наблюдается устойчивое количество дичи». Отстрел будет осуществляется профессиональными охотниками, заключившими контракты с министерством и охранными территориями в определенных районах. Специалисты уже убили 157 животных, в результате чего было получено более 56,8 тонн мяса, говорится в заявлении министерства.

«Этот отстрел поможет снизить негативное воздействие засухи на сохранение диких животных как в наших национальных парках, так и в коммунальных районах», — говорится в заявлении министерства. В ведомстве также отмечают, что это поможет сократить численность диких животных в некоторых парках, где их больше, чем пастбищ и воды.

Кроме того, говорят в министерстве, в условиях сильной засухи ожидается рост числа конфликтов между людьми и дикими животными. Из-за этого еще в 2023 году власти настаивали на необходимости сокращения численности слонов.

Отстрел животных в министерстве назвали необходимой мерой, поскольку их мясо помогает улучшить питание людей и способствует снижению уровня бедности. Это, в свою очередь, приводит к экономическим выгодам для страны и увеличению доходов — в том числе в области туризма.

По данным ООН, как отмечает Reuters, юг Африки переживает самую сильную засуху за последние десятилетия: в прошлом месяце Намибия исчерпала 84% своих запасов продовольствия. В ближайшее время с проблемами доступа к продовольствию столкнется почти половина населения страны.