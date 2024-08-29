Некоторые российские высокопоставленные чиновники и их семьи продолжили летать за границу после начала полномасштабной войны с Украиной. Об этом пишет «Агентство», журналисты которого успели скачать информацию по отдельным госслужащим из недавней утечки погранслужбы ФСБ, до того как база была удалена из публичного доступа.

Так, помощник президента Николай Патрушев выезжал за пределы страны один раз — в 2023 году в Мозамбик. Зампред правительства Марат Хуснуллин один раз посетил Таджикистан. До войны они регулярно ездили в зарубежные поездки.

Зампред правительства и сын Николая Патрушева Дмитрий ездил Узбекистан, Оман и частично признанную Абхазию.

По одному разу — в Турцию — выезжали секретарь Госсовета Алексей Дюмин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут. «Агентство» напоминает, что после начала войны Стамбул используется многими россиянами как пересадочный хаб, поэтому, возможно, конечные точки маршрута у них были другими.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Татьяна Голикова и директор СВР Сергей Нарышкин с февраля 2022 года за пределы России выезжать перестали совсем.

Об утечке крупнейшей базы данных ФСБ с информацией о пересечении границы россиянами с 2014 по 2023 год стало известно 26 августа. В этой базе содержатся имена, фамилии и отчества людей; даты и места пересечения границы; транспортные средства, которые использовались для пересечения границы; пункты назначения.

Подкаст «Что случилось» о крупнейшей утечке базы данных ФСБ

Все эпизоды В сеть утекла крупнейшая база ФСБ — в ней данные о поездках россиян. Что из нее можно узнать про вас? И как силовики торгуют такими данными? 00:00 34:03