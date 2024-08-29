РИА Новости: турецкий госбанк Ziraat перестал открывать счета в рублях

Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать счета в рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя филиала банка в Анкаре.

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — сказали корреспонденту агентства в ответ на просьбу открыть банковский счет в рублях. Причину такого решения в банке не объяснили.

По информации РИА Новости, с начала лета от россиян, занимающихся бизнесом в Турции, стали поступать жалобы относительно открытия банковских счетов. Агентство отмечает, что обслуживание рублевых счетов ранее входило в перечень услуг Ziraat при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в Турции. По словам собеседников агентства, некоторые частные турецкие банки открывают счета в рублях при условии депозита, но госбанки отказываются это делать.

Представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank ранее говорил РИА Новости, что граждане России могут открывать рублевые счета, но предупредил о проблемах с банковскими переводами между Турцией и Россией.

С начала 2024 года DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России и практически перестал одобрять такие заявки, сообщал ранее РБК. По словам одного из собеседников издания, счет невозможно открыть даже с наличием вида на жительство и прописки в Турции. При этом DenizBank после начала полномасштабной войны в Украине уже несколько раз ужесточал условия для клиентов из России, например, резко увеличил минимальную сумму депозита и минимальную сумму исходящего перевода с помощью SWIFT. В феврале сообщалось, что банк массово разослал клиентам из России письма с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции.