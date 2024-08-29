Двух мобилизованных, вернувшихся из украинского плена, отправили обратно на фронт. Они сбежали и собираются заявить на командование

Двое российских военнослужащих дезертировали с войны в Украине после того, как вернулись из плена и снова были отправлены на фронт, сообщает «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, 32-летний Василий Григорьев и 45-летний Дмитрий Давыдов были мобилизованы на службу осенью 2022 года. Сначала они служили в аннексированной ЛНР, а потом в Белгородской области. Там летом 2023-го оба получили ранения и попали в плен к бойцам «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне ВСУ. Военные больше полугода провели на территории заброшенной тюрьмы в Буче, где им постоянно повторяли, что, если после выдачи России они вернутся на фронт, то «живыми их не оставят», пишет издание.

В январе 2024 года Григорьев и Давыдов вернулись в Россию в результате обмена военнопленными. Спустя месяц реабилитации их отправили в город Шебекино в Белгородской области. В конце мая Григорьева и Давыдова перебросили в зону боевых действий в район Волчанска в Харьковской области. Сначала бывшие военнопленные занимались эвакуацией раненых и погибших, а потом их отправили рыть окопы и блиндажи.

26 августа Григорьев и Давыдов сбежали из части и добрались на попутках до Москвы. Сейчас они с адвокатом собираются написать явку с повинной и заявить на командование в военную прокуратуру. Военные подчеркивают, что не отказываются от службы, но командиры не имели права отправлять их на боевые действия. Кроме того, Женевская конвенция запрещает использовать бывших военнопленных на действительной военной службе.

Основные события дня

Война Девятьсот восемнадцатый день. Хроника «Медузы»

Основные события дня

Война Девятьсот восемнадцатый день. Хроника «Медузы»