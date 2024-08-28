В Париже открылись Паралимпийские игры. В них примут участие 88 россиян

В Париже начались Паралимпийские игры. Они продлятся до 8 сентября. Всего будет разыграно 549 наград в 22 видах спорта.

Из-за вторжения российских войск в Украину спортсмены из РФ принимают участие в Играх в нейтральном статусе. На церемониях открытия и закрытия им разрешено присутствовать только в качестве зрителей.

Всего на соревнования были допущены 88 россиян. 28 августа стало известно, что двум спортсменам власти Франции не выдали въездные визы.

На Паралимпиаде в Токио в 2021 году российская сборная заняла четвертое место в командном зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями. На зимнюю Паралимпиаду в Пекине в 2022 году, которая стартовала через две недели после вторжения РФ в Украину, россиян не допустили.

На Олимпиаде в Париже из-за дисквалификации Олимпийского комитета России выступали только 15 спортсменов из РФ (в нейтральном статусе). Они выиграли одну серебряную медаль.