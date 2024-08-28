Мэр Екатеринбурга предложил разрешить крупным городам не согласовывать с областными властями контакты чиновников с иностранцами

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на сессии Международного муниципального форума стран БРИКС, рассказал, что после принятия закона, который требует согласовывать с областными властями контакты чиновников с иностранцами, в городе стало сложно проводить мероприятия.

На выступление Орлова обратило внимание издание Itʼs My City. Мэр рассказал, что в 2022 году в Екатеринбурге был создан совет представителей иностранных государств, с участием которого чиновники формировали имидж города как международного делового центра. Но в 2024 году деятельность совета пришлось свернуть, хотя он вызывал интерес у иностранных представителей.

Кроме того, по словам Орлова, ограничения, введенные законом, повлияли на контакты с иностранными студентами, музыкантами, бизнесменами, спортсменами, хотя мэрия «по понятным причинам» взаимодействует «только с дружественными странами». В качестве решения этой проблемы Орлов предложил разрешить крупным городам вроде Екатеринбурга «в особом порядке» взаимодействовать с иностранцами.

В августе 2023 года Госдума приняла поправки к федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления», которые определили порядок взаимодействия чиновников с иностранными представителями. После этого в регионах начали принимать соответствующие законы. В Свердловской области закон, требующий согласования контактов с иностранными представителями с областными властями, был принят в феврале 2024 года.