«Коммерсант»: банки ОАЭ блокируют платежи российских компаний за китайскую электронику

Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать платежи российских компаний за поставки электронных компонентов и потребительской электроники из Китая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

По словам представителя крупного дистрибьютора электроники, банки не проводят платежи, если речь идет о технике из других стран, которая не поступает в ОАЭ.

Российские организации, пояснил он, использовали компании в ОАЭ как способ перевести средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ. По такой схеме, по словам собеседника издания, проходили поставки в Россию около 10–20% всех ноутбуков. «По другим категориям товаров доля может достигать 30%», — сказал он, добавив, что российские компании, в числе прочего, привлекала низкая банковская комиссия в ОАЭ — 1–3%.

Банки ОАЭ перестали проводить платежи, из-за риска вторичных санкций, как ранее уже поступили китайские кредитные организации, пишет «Коммерсант».

Собеседники издания рассказали, что китайские банки начали запрашивать у дубайских организаций данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенную декларацию, что именно было вывезено из страны.

Российские компании, сообщил газете один из участников рынка, нашли способ проводить платежи для поставок китайской техники, но с повышенной комиссией. Усложнение логистики и финансовых схем, считает один из собеседников «Коммерсанта», приведет к тому, стоимость электронных компонентов в РФ к декабрю вырастет на 5%.

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