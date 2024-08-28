Игоря Стрелкова поставили на учет в колонии как «склонного к побегу». Его жена считает, что ему хотят помешать выйти по УДО

Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова поставили на учет в колонии как «склонного к побегу», сообщила его жена Мирослава Регинская.

По словам Регинской, неизвестно, чем мотивировано такое решение администрации колонии. Она считает, что это сделано с целью не дать Стрелкову , на которое он планировал подавать в ближайшее время.

Регинская подчеркнула, что у Стрелкова с учетом пожизненного приговора в Нидерландах в любом случае не может быть намерений устроить побег.

Очевидно, что человек, которого давно «ждет» Гаагский трибунал, к побегу склонен быть не может. Игорю Ивановичу из России бежать некуда, и намерений таких за ним не водилось никогда. Мой муж всегда был готов разделить свою судьбу с Родиной от начала и до самого конца, что бы с ним ни происходило.

Стрелков отбывает срок в четыре года за «призывы к экстремизму». Поводом для преследования стали критические посты в его телеграм-канале, касавшиеся Крыма и выплат военнослужащим из ДНР.

В Нидерландах Стрелков в 2022 году был приговорен к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского «боинга».

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