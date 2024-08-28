«Агентство»: дочери Кадырова в 2017 году летали во Францию под другой фамилией

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Карина, Табарик и Хеди Кадыровы — использовали паспорта с другой фамилией, когда в 2017 году летали во Францию на частном самолете своего отца. Об этом 28 августа сообщило «Агентство» со ссылкой на утечку базы о пересечениях границы РФ.

Согласно скриншотам, которые привело издание, они вылетели из Грозного во Францию утром 12 июля 2017 года на самолете с государственным номером VQBVQ. Телеканал «Дождь» сообщал в 2017 году, что такой номер у бизнес-джета Airbus ACJ319, которым пользуется Кадыров.

При пересечении границы дочери главы Чечни использовали паспорта на фамилию Мусаева, утверждает «Агентство». Из скриншотов издания следует, что в документах стояли те же имена и отчества, а также даты рождения, что и у Карины, Табарик и Хеди Кадыровых. «Агентство» отмечает, что эти паспорта, согласно другим утечкам, по-прежнему числятся как действующие.

На борту самолета также находилась Фатима Хазуева, которую «Проект» называет второй женой Кадырова. Вместе с ней летела ее дочь Ашура, которой на тот момент было пять лет. Ашура использовала документы с фамилией матери. Кадыров ранее говорил, что Ашура — дочь его первой жены Медни, а чеченские власти сообщали, что она носит фамилию Кадырова.

Всего в самолете, согласно утечке, летел 21 человек. Так, на борту находились начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Чечни Роман Сулейманов и офицер СОБР «Терек» Мосвар Адалаев, которых глава Чечни называл «дорогими братьями».

«Агентство» указывает, что в Париже проводил показы модный дом Firdaws, которым управляет Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров находится под санкциями Евросоюза с 2014 года, под санкциями США — с 2017 года. Дочери главы Чечни Айшат и Карина в 2022 году попали под санкции ЕС. Тогда же США ввели санкции против трех жен Кадырова — Медни Кадыровой, Фатимы Хазуевой, Аминат Ахмадовой, а также модного дома Firdaws. Кроме того, под санкциями ЕС и США находится мать Кадырова Аймани.

Журналист-расследователь Андрей Захаров сообщил 26 августа, что в сеть утекла крупнейшая база «Кордон 2023» с информацией ФСБ о том, как россияне пересекали границу с 2014 по 2023 год. База появилась в одном из агрегаторов утекших баз данных. После внимания СМИ «Кордон 2023» пропал из выдачи агрегатора.