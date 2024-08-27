Politico: Макрон «любит телеграм», а люди из его окружения активно пользуются мессенджером

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие французские чиновники и политики активно используют телеграм. Об этом 27 августа сообщает европейская версия издания Politico в публикации под заголовком «Макрон любит Telegram. Французские судьи ненавидят».

Бывший член французского парламента, у которого в телеграме есть номер телефона Макрона, 26 августа продемонстрировал журналистам, что президент Франции был в мессенджере «недавно».

Как отмечает Politico, Макрон пользовался телеграмом еще во время своей первой президентской кампании в 2017 году. За полторы недели до избрания президентом, 5 мая 2017 года, Макрон начал вести свой публичный канал в телеграме, созданный 17 августа 2016 года. На момент публикации этой заметки на канал подписались более 45 тысяч пользователей. В этом канале Макрон публикует фотографии, видеозаписи и заявления, в том числе в формате аудио. Канал обновляется редко, часто между публикациями проходят месяцы.

Сейчас телеграм активно используют члены кабинета министров, законодатели, советники президента, а также политики из числа сторонников Макрона, указывает издание.

Правительство и Национальное собрание Франции уже пытались ограничить использование как телеграма, так и других социальных платформ, объясняя это соображениями безопасности. Политикам и чиновникам предлагали использовать менее известные французские альтернативы.

Несмотря на ограничения, пишет Politico, партия , основанная Макроном, как и министерство внутренних дел Франции, продолжают использовать каналы в телеграме, чтобы отправлять публичные сообщения журналистам. Депутат Национального собрания от партии «Возрождение» Эрик Боторель рассказал, что пользуется телеграмом, несмотря на предупреждения.

Полиция Франции задержала основателя Telegram Павла Дурова 24 августа, когда он прилетел в Париж. Дурова задержали в рамках уголовного расследования, начатого в отношении неустановленных лиц. Расследование ведут по 12 составам преступления, в том числе в соучастии в хранении и распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера, соучастии в распространении наркотиков и хакерских программ. Дурову не предъявили обвинений, срок его содержания под стражей продлили до 28 августа.

Эммануэль Макрон впервые прокомментировал задержание Павла Дурова 26 августа. Он написал в соцсети X, что Дурова задержали «в рамках продолжающегося судебного расследования», и подчеркнул, что «это ни в коем случае не политическое решение».

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