ФАС возбудила дело против МТС, «Мегафона» и «Билайна». Они не отменили дополнительную плату для абонентов, находящихся в Крыму

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС, «Мегафон» и «Билайн» из-за того, что мобильные операторы не отменили дополнительную плату для абонентов, находящихся на территории Крыма.

В начале июля ФАС выдала мобильным операторам предупреждения об отмене дополнительной платы, которая взимается сверх абонентской при нахождении на территории Крыма. Однако операторы это предупреждение проигнорировали.

При этом, как отмечает ФАС, предпосылки для взимания дополнительной платы устранены — для всех операторов созданы экономические условия, а тарифы на межоператорский роуминг в регионе снижены в два-три раза в результате рассмотрения антимонопольного дела в отношении местного «К-телеком». Четвертый крупный оператор, «Теле2», согласился отменить дополнительную плату на территории Крыма и сделает это до 8 октября, сообщили в ФАС.

Если вина мобильных операторов будет установлена, им могут назначить штраф или выдать предписание о перечислении «незаконно полученного дохода» в федеральный бюджет.

После предупреждения от ФАС представитель МТС сообщил, что компания пока не получала документы и не знакома с доводами антимонопольной службы. «Мегафон» пояснил, что работает в Крыму через инфраструктуру местных операторов и несет дополнительные расходы на роуминг, а «Билайн» заявил, что у него нет собственной инфраструктуры и частот на полуострове и он также пользуется услугами местных операторов, которым платит за роуминг.