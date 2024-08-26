Жительница Уфы пожаловалась на видеонаблюдение в кабинете гинеколога городской больницы. Главврач заявил, что камера нужна для «антитеррористической защищенности»

В кабинете гинеколога городской клинической больницы № 21 в Уфе установили камеру видеонаблюдения, рассказала одна из жительниц города, посетившая медицинское учреждение.

Ролик с жалобами подписчицы 25 августа опубликовал местный телеграм-канал Ufa_rb. На видео женщина возмущена тем, что камера установлена прямо напротив кресла, где врач принимает пациенток.

Подписчица Ufa_rb рассказала, что попала в больницу две недели назад, и при поступлении в учреждение ей дали подписать «согласие на видеосъемку». При этом сотрудница больницы сказала ей, что камеры установлены только в коридоре, утверждает жительница Уфы.

Главный врач 21-й больницы Радик Надыргулов заявил, что в соцсетях распространяется «недостоверная информация» о съемке пациентов в кабинете гинеколога. При этом он подтвердил, что камеры видеонаблюдения были установлены в проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения, в том числе в кабинете гинеколога.

По его словам, камеры установили «в целях обеспечения безопасности пациентов и персонала» в соответствии с постановлением правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)» Минздрава.

Надыргулов утверждает, что обзор камеры исключает возможность съемки пациента в ходе осмотра врачом, а доступ к записям «жестко ограничен» и может быть предоставлен только по постановлению правоохранительных органов и суда. «Пациенты при оформлении документации подписывают информированное предупреждение о проведении видеосъемки в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания», — заявил главврач.

Минздрав Башкортостана ситуацию не комментировал.