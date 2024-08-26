Родители российских школьников пожаловались на отказ в приеме детей в 10-е классы из-за нового образовательного стандарта

Родители из нескольких российских регионов столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс, пишет «Коммерсант». Новый государственный образовательный стандарт дал возможность школам проводить отбор в десятые классы по собственным критериям.

В итоге, сообщает издание, некоторые ученики не смогли пройти отбор в профильные классы, в том числе и в школах, где они учились, а в общеобразовательных классах мест не осталось.

Председатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова сообщила, что только к ним за помощью обратились «около 50 человек». Родителям учеников, которых не брали в 10-е классы, отметила она, руководство школ настойчиво предлагало отдавать детей в колледжи. Менькова предположила, что некоторые родители не стали бороться за поступление в 10-й класс, и их дети пошли в колледж.

С невозможностью устроить ребенка в 10-й класс, пишет «Коммерсант», столкнулись родители в других регионах, в том числе в Челябинской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае. В ряде случаев добиться зачисления удалось после обращения в прокуратуру.

Так, Генпрокуратура, рассмотрев обращение родителей из Краснодарского края, напомнила, что Конституционный суд РФ в 2020 году постановил, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей.

В итоге, «права учащихся были восстановлены», а директора школы, отказавшего в приеме детей, привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

«О сложившейся ситуации» Генпрокуратура проинформировала министра просвещения Сергея Кравцова. В Минпросвещения на просьбу издания о комментариях не ответили.

С 1 сентября 2023 года в России действует новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС-3). Он, в числе прочего, предполагает, что ученики 10–11-х классов должны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне в профильных классах. В такие классы проводится отбор по критериям, которые устанавливают школы. Общеобразовательные классы, в которые учеников должны принимать без отбора, заявила председатель общественного движения «Родители Москвы», во многих случаях «просто исчезли».

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