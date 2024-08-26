Российские нефтеперерабатывающие заводы в августе нарастили экспорт мазута до рекордного за год уровня, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

За первые 23 дня месяца Россия экспортировала 1,1 миллиона баррелей в сутки (б/с) — на 200 тысяч тонн выше июльских значений (около 900 тысяч б/с). Около половины поставок пришлось на балтийский порт Усть-Луга. Крупнейшими импортерами российского мазута стали Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Рост экспорта мазута наблюдается на фоне рекордной в этом году загрузки НПЗ после снижения переработки в начале года на фоне атак украинских беспилотников. В частности, переработка увеличилась на Новошахтинском и Туапсинском НПЗ, пострадавших от атак дронов.

С начала 2024 года российские НПЗ регулярно подвергались атакам украинских беспилотников. На некоторых заводах вышли из строя установки первичной переработки нефти, потребовавшие ремонта.

Весной власти США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, опасаясь роста мировых цен на нефть и агрессивного ответа России. Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина не может защититься от российских атак на энергосистему страны из-за нехватки ПВО и добавил, что российское общество должно «научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества».

Частично восстановить мощности ключевых нефтеперерабатывающих заводов Россия смогла уже к апрелю. В конце июня «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler писал, что российские НПЗ восстанавливают поврежденные атаками установки и готовятся в ближайшие два месяца увеличить нефтепереработку до рекордных в этом году 5,6–5,7 миллиона баррелей в сутки.

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