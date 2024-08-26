Федерация борьбы Дагестана вручила по пять миллионов рублей борцам из республики, выигравшим золотые медали Олимпиады-2024 для Узбекистана, Бахрейна и Болгарии
Президент федерации борьбы Дагестана, бизнесмен Омар Муртузалиев вручил денежное вознаграждение борцам из республики, которые участвовали в Олимпийских играх в Париже в составе сборных других стран.
Как сообщается в телеграм-канале федерации борьбы, уроженцы республики Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов, выигравшие золотые медали по вольной борьбе для Узбекистана, Бахрейна и Болгарии, получили по пять миллионов рублей. Их тренерам вручили по два миллиона рублей.
Спортсмены из Дагестана Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов, ставшие бронзовыми призерами в составе сборных Греции и Азербайджана, получили по два миллиона рублей. Их тренеры — по одному миллиону.
Кроме того, «утешительные призы» — по одному миллиону рублей — вручили российским борцам, которые отобрались на Олимпиаду, но не участвовали в соревнованиях, — Зауру Угуеву, Абдулрашиду Садулаеву, Абдуле Курбанову и Шамилю Мамедову.
Из каких средств наградили дагестанских борцов и их тренеров, не уточняется. Муртузалиев также занимает должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России.
33-и летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены из России и Беларуси, допущенные Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпиаде-2024, могли выступить только как «индивидуальные нейтральные атлеты». Любая символика этих стран на Играх была запрещена.
В итоге в нейтральном статусе выступили 15 спортсменов из сборной России. За другие страны в Париже соревновались около 60 спортсменов, которые раньше были россиянами. Более трети из них сменили спортивное гражданство уже после начала войны в Украине.
Перед соревнованиями Федерация спортивной борьбы России объявила, что борцы, которых Международный олимпийский комитет допустил до Олимпиады в Париже, отказались в ней участвовать.