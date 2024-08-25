«Удивлен, что Макрон опустился до захвата заложников». Эдвард Сноуден — о задержании Павла Дурова
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, живущий в России, прокомментировал сообщения о том, что в Париже задержан основатель Telegram Павел Дуров. Об этом он написал в соцсети X днем 25 августа.
«Задержание Дурова — это посягательство на основные права человека, на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников в качестве средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — заявил Сноуден.
В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам данные о программах слежки АНБ и ЦРУ за американскими гражданами. После этого он сбежал из страны — сперва в Гонконг, затем в Россию. Он больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Затем Сноудену предоставили временное убежище в РФ. В сентябре 2022 года он получил гражданство России.
Полиция Франции 24 августа задержала Павла Дурова, когда он прилетел на частном самолете в Париж. По информации французских телеканалов, Дурову собираются предъявить обвинения в тяжких преступлениях из-за отказа Telegram сотрудничать с властями. По данным AFP, Дуров может предстать перед судом 25 августа.