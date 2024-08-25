Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, живущий в России, прокомментировал сообщения о том, что в Париже задержан основатель Telegram Павел Дуров. Об этом он написал в соцсети X днем 25 августа.

«Задержание Дурова — это посягательство на основные права человека, на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эммануэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников в качестве средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и весь мир», — заявил Сноуден.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам данные о программах слежки АНБ и ЦРУ за американскими гражданами. После этого он сбежал из страны — сперва в Гонконг, затем в Россию. Он больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Затем Сноудену предоставили временное убежище в РФ. В сентябре 2022 года он получил гражданство России.

Полиция Франции 24 августа задержала Павла Дурова, когда он прилетел на частном самолете в Париж. По информации французских телеканалов, Дурову собираются предъявить обвинения в тяжких преступлениях из-за отказа Telegram сотрудничать с властями. По данным AFP, Дуров может предстать перед судом 25 августа.

Реакции на задержание Дурова

«Это подарок Владимиру Путину» Задержан Павел Дуров. Реакции

Реакции на задержание Дурова

«Это подарок Владимиру Путину» Задержан Павел Дуров. Реакции