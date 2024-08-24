На юге Франции рядом с синагогой произошел взрыв. Власти назвали это терактом и актом антисемитизма

В курортном городе Ля Гранд-Мотт на юге Франции произошел взрыв рядом с синагогой, сообщает France 24. В результате происшествия ранен сотрудник полиции.

Утром 24 августа возле синагоги загорелись два автомобиля после того, как внутри одного из них взорвался газовый баллон, сообщили в полиции. Пожар также начался у входа в синагогу, его быстро потушили. В результате повреждены две двери здания.

Источники французских СМИ заявили, что предполагаемый поджигатель попал на камеры видеонаблюдения. Как утверждается, при себе у него был флаг Палестины и пистолет. Он скрылся с места происшествия.

Взрыв произошел во время Шаббата. В тот момент в синагоге находились только раввин и еще четыре человека. Они не пострадали. Глава представительного совета еврейских учреждений Франции Йонатан Арфи посчитал взрыв «попыткой убийства евреев». По его мнению, организаторы взрыва собирались совершить нападение, когда прихожане придут на утреннюю молитву.

Французские власти назвали случившееся терактом и актом антисемитизма. «Наши мысли с прихожанами синагоги Гранд-Мотт и со всеми евреями в нашей стране. Делается все возможное, чтобы найти исполнителя этого террористического акта и защитить места поклонения. Борьба с антисемитизмом — это постоянная борьба, борьба единой нации», — написал в соцсети Х президент Франции Эммануэль Макрон.

Расследование взрыва ведет Национальная антитеррористическая прокуратура. Во Франции усилили меры безопасности в еврейских учреждениях, включая школы и синагоги.

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