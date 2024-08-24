Итальянская прокуратура расследует версию о непредумышленном убийстве после крушения яхты миллионера Майка Линча

Прокуратура сицилийской коммуны Термини-Имерезе, которая расследует гибель семи человек в результате крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии, рассматривают все возможные версии случившегося, сообщают Sky News и BBC News. Среди них — непредумышленное убийство.

Прокурор Амброджио Картозио не исключил, что яхта потерпела крушение «из-за поведения, которое не было правильным», но подчеркнул, что «сейчас сложно даже представить, какими будут итоги этого расследования».

По его словам, пока расследование находится на начальной стадии и подозреваемых нет. При этом прокурор пообещал, что следствие выяснит, могли ли капитан, экипаж, лица, осуществляющие надзор, судостроитель нести ответственность за крушение судна.

Парусная суперъяхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа. На борту находились 22 человека, семь из них погибли. Среди погибших — британский бизнесмен Майк Линч, его 18-летняя дочь Ханна и председатель Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Ранее считалось, что яхта могла затонуть из-за водяного смерча, вызванного штормом.

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