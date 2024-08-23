В демонстрационный вариант ЕГЭ по истории вошел вопрос о вхождении Херсона в состав РФ. Фактически Россия контролировала город чуть больше полугода

В демонстрационный вариант ЕГЭ по истории попал вопрос о вхождении Херсона в состав России. Проекты вариантов опубликовал Федеральный институт педагогических измерений, внимание на них обратила «Верстка».

В одном из заданий школьникам предлагают соотнести географические объекты с историческими событиями и датами. Предполагается, что необходимо ответить, что Херсон вошел в состав РФ в 2020-е годы.

В еще одном вопросе, где нужно соотнести исторические события с их участниками, фигурирует сепаратист ДНР Владимир Жога — вместе с Зоей Космодемьянской, Петром I, Петром III, Екатериной II и Иваном Кожедубом. Для правильного ответа его фамилию нужно соотнести со «специальной военной операцией» (как власти РФ называют вторжение в Украину — прим. «Медузы»).

Российские военные захватили Херсон в первые дни полномасштабного вторжения в начале 2022 года. В сентябре того же года Россия формально аннексировала Херсонскую область — однако всего через полтора месяца ВС РФ отступили из города, и он вернулся под контроль Украины. По версии властей РФ, временный областной центр аннексированной Херсонской области — город Геническ.

Вопросы о российско-украинской войне уже входили в демонстрационные варианты ЕГЭ в 2024 году.