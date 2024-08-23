«Медиазона»: на московских избирательных участках после изменения правил голосования перестали проверять паспорта

Из-за введения системы электронного голосования в Москве на избирательных участках перестали проверять паспорта у граждан. Об этом пишет «Медиазона», чей корреспондент посетил тестовое голосование накануне очередных сентябрьских выборов. В единый день голосования 8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов городской думы.

Московская избирательная комиссия еще 4 июля утвердила новый порядок голосования, которое будет полностью электронным. Это значит, что бумажные бюллетени на участках выдавать не будут. Для их получения нужно заранее написать специальное заявление.

Кроме того, согласно пункту 6.6.6 правил, избиратель самостоятельно проходит процедуру идентификации на участке, сканируя паспорт в считывающем устройстве. В пункте 6.6.3 говорится, что доступ к терминалу для голосования предоставляется «по предъявлении члену УИК паспорта».

Однако на практике во время тестового голосования члены избирательной комиссии не проверили у корреспондента «Медиазоны» ни фото в паспорте, ни действующую регистрацию по месту жительства. Его лишь проводили к терминалу, попросив приложить паспорт. Устройство распознало реквизиты документа, после чего перешло в режим голосования.

«Это означает, что любой желающий может приложить какой-то документ к терминалу голосования и, если реквизиты совпадают с данными в базе МГИК, получить электронный бюллетень», — пишет издание.

«Медиазона» делает вывод, что новая система голосования в Москве дает возможность кому угодно проголосовать по чужому документу.

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