Криштиану Роналду завел канал на ютьюбе. За полтора часа он набрал миллион подписчиков. Это абсолютный рекорд
Источник: AOL
Криштиану Роналду 21 августа завел собственный канал на видеосервисе YouTube. Для того, чтобы набрать первые 100 тысяч подписчиков, ему потребовалось 55 минут, что стало лучшим стартом нового канала на этом видеосервисе. Отметку в миллион подписчиков канал футболиста преодолел за полтора часа.
Вскоре по числу подписчиков на ютьюбе Роналду опередил Лионеля Месси. У Месси, по состоянию на момент написания новости, было 2,35 миллиона подписчиков, а у Роналду — 11,7 миллиона.
Месси является абсолютным лидером по числу «Золотых мячей» — приза лучшему футболисту года по версии France Football. У него восемь таких наград. Роналду занимает второе место с пятью «Золотыми мячами». При этом Роналду лидирует по числу номинаций на «Золотой мяч».