После проведенного три года назад благоустройства территории, примыкающей к Андрониковому монастырю в Москве, у исторического здания оказались повреждены стены.

В ходе благоустройства, пишет The Art Newspaper, убрали старую историческую отмостку из белого камня с внешней стороны монастыря, вместо нее положили бетонную, а пешеходные дорожки вдоль стен подняли на 25–30 сантиметров над уровнем земли.

Работы по благоустройству в охранной зоне у стен памятника, сообщил Михаил Миндлин — директор Музея имени Андрея Рублева, расположенного в Андрониковом монастыре, — проводились без проекта, согласованного с департаментом культурного наследия Москвы.

«Мы зафиксировали факт намокания стен, лужи и написали об этом в Минкультуры и Департамент культурного наследия, в префектуру ЦАО, мэру Москвы Сергею Собянину. Нам шлют отписки», — сообщил Миндлин.

«Чтобы вода не скапливалась, нужно опустить дорожки на прежний уровень. Нам сообщили, что даны поручения, еще год назад, но ничего не происходит. Проблемы пока не видны, но стены подмывает, зимой вода замерзает и расширяется. Это ведет к разрушению памятника», — указал он.

Очередное обращение к мэру Москвы с просьбой принять меры и переделать дорожки и отмостки руководство Музея имени Андрея Рублева направило 19 августа. Ответ на него на момент публикации новости получен не был.

Андроников (Спасо-Андроников) монастырь расположен на левом берегу реки Яуза в Таганском районе Москвы. В комплекс монастыря входит Спасский собор, в котором сохранились фрагменты фресок, выполненных около 1428 года Андреем Рублевым. Монастырь имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 2019 году РПЦ просила передать ей монастырь и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Михаил Миндлин тогда говорил, что готов сотрудничать с РПЦ, но отмечал, что в случае передачи всего комплекса зданий музей рискует остаться без помещения.

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