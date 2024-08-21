Преподавателя РУДН задержали по подозрению в организации фиктивных браков граждан из Нигерии с россиянками

Преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Оввигхо Раймонда Экподобо задержали по подозрению в организации незаконной миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, Экподобо помогал гражданам Нигерии заключать фиктивные браки.

О задержании преподавателя РУДН также сообщил телеграм-канала Baza. По его данным, граждане Нигерии платили от 60 до 150 тысяч рублей за фиктивные браки с россиянками. Такие браки, как пишет Baza, заключили как минимум 11 иностранцев. Также телеграм-канал утверждает, что вместе с Экподобо были задержаны еще четыре человека — трое россиян и один гражданин Нигерии.

На сайте вуза Экподобо указан как старший преподаватель кафедры инновационного менеджмента в отраслях промышленности

В пресс-службе РУДН пока сообщили лишь, что задержание Экподобо не связано с его работой в университете, пишут РИА Новости и ТАСС.

В отношении Экподобо, как пишет Baza, возбудили дело по статье 322.1 УК об организации незаконной миграции. Максимальное наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в России начали ужесточать законодательство, касающееся мигрантов. Ряд мер предложило МВД — в том числе собирать у иностранцев биометрические данные сразу при въезде в Россию и дать право выносить решения об их высылке не только судам, но и федеральным органам исполнительной власти во внесудебном порядке. Госдума, в свою очередь, приняла пакет законов о режиме высылки, который будет действовать в отношении мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, а также иностранцев, которые совершили правонарушение.

Кроме того, полиция регулярно проводит рейды в местах, где собираются или работают трудовые мигранты — им вручают повестки или увозят в военкоматы. Такие рейды проводились на складах компании Wildberries в Подмосковье, а также в мечетях и ресторанах. В конце июля Госдума приняла закон, который обязывает иностранцев одновременно с получением российского гражданства вставать на воинский учет.

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