Российские войска обстреляли кафе под Запорожьем, погиб 15-летний подросток

Российские военные обстреляли поселок Малокатериновка в Запорожском районе Запорожской области, погиб 15-летний подросток, сообщил Офис Генпрокурора Украины.

Снаряд попал в здание кафе, расположенное рядом с детской площадкой. Пострадали еще четверо: 18-летняя девушка и дети 11, 14, и 17 лет.

Об обстреле детского кафе в Малокатериновке ранее сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. 15-летнего подростка, получившего ранение при обстреле, доставили в больницу, но реанимировать его не смогли.

По данным полиции, боеприпас, тип которого еще не установлен, попал рядом с торговым киоском.

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