Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали по делу о взятке

Начальника управления цифровой трансформации ФСИН задержали по подозрению в получении взятки, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Во ФСИН добавили, что проводятся следственные действия и назначена служебная проверка. Мера пресечения задержанному еще не избрана. В задержании также участвовала ФСБ.

Имя задержанного не называется. На сайте ФСИН в разделе управления цифровой трансформации указано, что его возглавляет полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

Управление цифровой трансформации во ФСИН было создано в 2022 году. В проекте документа о его создании говорилось, что задачами управления будут анализ деятельности подразделений ФСИН, создание системы обратной связи и развитие взаимодействия учреждений уголовно-исправительной системы с гражданами и госорганами.