ФСБ отчиталась о задержании в Москве сотрудника «одной из научных организаций». Ведомство обвинило его в DDoS-атаках по заданию спецслужб Украины

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК) в отношении сотрудника одной из научных организаций, которого ведомство подозревает в DDoS-атаках по заданию украинских спецслужб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Ученого задержали в Москве по подозрению в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (статья 274.1 УК). По версии ФСБ, задержанный «инициативно установил контакт» с представителями украинских спецслужб и после начала войны в Украине «по их указанию» проводил DDoS-атаки на критически важные объекты РФ «в целях нанесения ущерба информационной безопасности России».

Кроме того, ведомство обвиняет задержанного в сборе сведений о российских военных и передвижении военной техники. ФСБ утверждает, что задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Имя задержанного и название научной организации, в которой он работает, в ФСБ не назвали. Когда его задержали и арестовали, не уточняется. Другие подробности уголовного дела также неизвестны.

Обновление. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», речь идет о математике из Москвы Артеме Хорошилове, которого задержали в декабре 2023 года. Хорошилов — кандидат физико-математических наук, выпускник МФТИ и сотрудник Института общей физики имени Прохорова РАН.

Судя по видео задержания, которое распространило ведомство, ученого задержали еще зимой. На записи несколько людей в гражданской одежде, лица которых заблюрены, повалили мужчину на заснеженную дорогу в одном из дворов и удерживали, пока не приехал микроавтобус, куда его в итоге затащили. Затем в ролике демонстрируются фотографии с браслетами, лентой и значком с украинскими флагами, а также кадры из зала суда по избранию подозреваемому меры пресечения. Лицо арестованного скрыли при монтаже видео.