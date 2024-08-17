Израиль нанес удар по южному Ливану. Погибли 10 человек, сообщил ливанский Миндзрав

В результате удара Израиля по провинции Набатия на юге Ливана погибли десять человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Миндзрав Ливана.

Все погибшие были гражданами Сирии, среди них — женщина и двое ее детей. Еще пять человек получили ранения. По утверждению резидентов, на этой территории располагаются фабрики и живут рабочие.

В ЦАХАЛ утверждают, что целью удара был склад оружия, который использует «Хизбалла».

В ответ на израильскую атаку «Хизбалла» выпустила по северу Израиля 55 ракет. О пострадавших не сообщалось.

Напряженность между Израилем и «Хизбаллой» значительно выросла, после того как в результате попадания ракеты, запущенной, , «Хизбаллой», на аннексированных Израилем погибли 12 детей и подростков, игравших в футбол. В ответ Израиль нанес удар по Бейруту, в результате был убит руководитель стратегического формирования «Хизбаллы» Фуад Шукр.