Двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам за получение взяток от католических священников

Военный суд приговорил двух полковников ФСБ к девяти годам заключения каждого за получение взяток от католических священников. Об этом пишет «Коммерсант».

По версии следствия, сотрудники ФСБ Евгений Лобанов и Денис Карманов в 2023 году вынудили представителей римско-католической церкви, в том числе храма Святого Людовика Французского в Москве, платить им деньги за «общее покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти». В итоге они получили 19,98 миллиона рублей.

Лобанов и Карманов были признаны виновными по статье о взятке (часть 6 статьи 290), Карманова также осудили за незаконный оборот оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Подсудимых лишили звания полковников и оштрафовали на 40 миллионов рублей.

В ходе следствия Лобанов и Карманов признали вину, но требовали переквалифицировать их деяния со взяточничества на менее тяжкое мошенничество, утверждая, что лишь обманывали священников, так как в реальности не могли воздействовать на судей и чиновников.

Евгений Лобанов ранее был свидетелем защиты по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали активы на девять миллиардов рублей.