В правительстве Курской области назвали фейком информацию о поиске рабочих для рытья окопов. Avito начал скрывать такие объявления

В пресс-службе правительства Курской области назвали фейковыми сообщения о том, что в регионе ищут рабочих для рытья окопов. Об этом пишет «Фонтанка».

«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — пояснила представитель пресс-службы.

Она также предложила обратиться к телеграм-каналу правительства, в котором появился перепост публикации анонимного канала «Война с фейками», где говорится, что подобные объявления о поиске рабочих на Avito оставляют сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) с целью сбора паспортных данных россиян и «распространения панических слухов».

В пресс-службе Avito сказали РБК, что объявления о поиске рабочих разместили строительные компании, аккаунты которых не были ранее скомпрометированы. Однако сервис решил скрыть подобные вакансии до выяснения информации.

«Для дополнительной проверки мы отправили запросы в сами организации, а также в Минстрой и Минобороны», — заявили в компании.

О том, что на Avito появились более 30 вакансий по поиску рабочих для рытья окопов в Курской области, написала 14 августа «Русская служба Би-би-си». В вакансиях говорилось, что в Курскую область срочно ищут рабочих «нa строительство фортификационных сооружений (окoпы, доты, противотанковые сооружения)». Издание отмечало, что большинство вакансий разместили строительные компании и агентства, специализирующиеся на поиске рабочих-вахтовиков. Часто одно и то же объявление дублируется на разные регионы, в том числе на Москву и Петербург.

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