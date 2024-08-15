Польша заочно обвинила в шпионаже разведчика Пабло Гонсалеса (он же Павел Рубцов). Недавно его передали России в рамках обмена заключенными

Прокуратура Польши заочно предъявила обвинение в шпионаже Пабло Гонсалесу, известному также как Павел Рубцов. Об этом прокуратура сообщила на своем сайте 14 сентября.

В сообщении прокуратуры он представлен как «Пабло Г. или Павел Р.», при этом данные ведомства указывают на то, что это Гонсалес. Так, сообщается, что это гражданин Испании и России; его задержали в Польше 28 февраля 2022 года; он находился в заключении до 31 июля 2024 года.

По версии польского следствия, Пабло Гонсалес с апреля 2016 года по февраль 2022 года собирал в Пшемысле, Варшаве и других местах информацию для российской военной разведки, распространял дезинформацию и занимался оперативной разведкой. В прокуратуре заявили, что сообщения Гонсалеса, переданные России, «могли нанести ущерб Республике Польша, в том числе как государству — члену НАТО».

Гонсалесу предъявили заочные обвинения по статье об участии в деятельности иностранной разведки против Польши. В случае задержания ему грозит от трех до 15 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

Пабло Гонсалес, он же Павел Рубцов, — российский разведчик, работавший под прикрытием как журналист и «военкор». Рубцов вошел в число восьмерых бывших заключенных, которых страны Запада передали России в рамках масштабного обмена 1 августа. Взамен Россия передала Западу 16 политзаключенных.

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